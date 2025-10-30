Manovra, Meloni: "Non ci saranno modifiche sul contributo delle banche"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 30 ottobre 2025

A chi le chiede se ci saranno modifiche alla Manovra, la premier Giorgia Meloni, intervistata dal Tg1, risponde: "Sul contributo delle banche non credo e io continuo a dire che secondo me è un bel segnale che si mettano le risorse sui lavoratori, sulle imprese che assumono, sulle famiglie, sulla natalità, sulla sanità e che si chieda un contributo a banche e assicurazioni". "Sugli affitti brevi - aggiunge -, a mio avviso deve decidere il Parlamento se confermare o meno la norma. Io voglio solamente dire che la ratio del provvedimento non è fare cassa sul tema degli affitti, ma è favorire gli affitti alle famiglie, perché che se c'è la stessa tassazione per chi affitta a un turista e per chi affitta a una famiglia, si tenderà ad affittare al turista e gli affitti per le famiglie aumenteranno. Quindi il nostro obiettivo è abbassare gli affitti per le famiglie".