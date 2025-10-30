Giustizia, Renzi si smarca dal campo largo: "La riforma non è drammatica"

Foto: La Presse

Tommaso Manni 30 ottobre 2025 a

"Io mi domando: uno che sta a casa e aspetta da anni un processo pensa sia questa la riforma? Dopo di che: sbaglia la destra a parlare di riforma epocale e sbaglia la sinistra a dire aiuto arrivano i pieni poteri!'. Non arrivano né l'uno né l'altro. I pieni poteri sono quando intercettano i giornalisti o quando rimandano a casa i violentatori di bambini, come nel caso Almasri. Ma questa riforma non è drammatica, è l'ennesima arma di distrazione di massa". Matteo Renzi, intervenendo, a L'aria che tira su La7, smonta la polemica della sinistra per cui la riforma della giustizia sia un male assoluto e, anzi, lascia intendere come qualche positività ci sia nel testo Nordio. Non bisogna, d'altronde, dimenticare che a Italia Viva più di qualcuno, negli ultimi anni, aveva guardato di buon occhio al cambiamento voluto dal governo sul tema.