Separazione delle carriere, riprende discussione in Senato. Il voto è previsto per domani

Tommaso Manni 29 ottobre 2025

È ripresa in Senato la discussione generale sulla riforma costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati. Gli interventi dovrebbero concludersi in mattinata per poi dare spazio alle repliche del relatore Alberto Balboni (Fi) e del Governo, mentre le dichiarazioni di voto e la votazione sono in programma per domani a partire dalle 10.30. Al termine della discussione generale, nel pomeriggio, è previsto invece l'arrivo in Aula del ddl Concorrenza - nel testo approvato dal Consiglio dei ministri - con la richiesta di fiducia da parte del Governo e il voto sul provvedimento.