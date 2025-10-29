Nuova maturità, l'annuncio di Valditara: "Vogliamo valorizzare gli studenti"

Foto: LaPresse

La nuova maturità è diventata legge. Il ministro Giuseppe Valditara pubblica un video sui social per spiegare agli studenti lo spirito della rivoluzione che diventerà operativa a partire da quest'anno.

"Abbiamo approvato in via definitiva la riforma della maturità. Via quel documento che vi creava ansia su cui voi dovevate effettuare collegamenti interdisciplinari astrusi e complicati. Invece adesso quattro materie chiare che saprete a fine gennaio e su cui sarete interrogati all'orale. Abbiamo voluto valorizzare il grado di autonomia, responsabilità che avete raggiunto perché maturità significa diventare adulti. Va benissimo saper tradurre dal latino piuttosto che conoscere i logaritmi ma sono importanti anche quelle attività di carattere sportivo e culturale fatte al di fuori della scuola. Quelle azioni particolarmente meritevoli. Insomma valorizzare la vostra persona e i vostri talenti a 360 gradi. Poi in Consiglio dei ministri abbiamo approvato un'altra norma importante. Non sarà più possibile nella formazione scuola-lavoro