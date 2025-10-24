Pd, la nuova corrente dei Riformisti dà la sveglia a Schlein. Il placet di Fassino

24 ottobre 2025 a

a

a

"Siamo qui perché siamo preoccupati per il Pd. Il Pd sta perdendo l'ambizione di offrire proposte concrete per risolvere i problemi reali delle persone. Si elencano le cose che non vanno, ma manca coraggio di dire come si affrontano i problemi". Così la dem Lia Quartapelle aprendo 'Crescere', l'iniziativa dei riformisti Pd a Milano. Una corrente che va in direzione contraria a quella della segretaria Elly Schlein e che contribuisce ad agitare le acque dem.

"Si cercando scorciatoie emotive che mobilitano. Le mobilitazioni sono importanti ma noi come partito cosa è che proponiamo. Quali sono le proposte che convincono chi non è già con noi e tra questi gli elettori riformisti e moderati - continua Quartapelle - Se le cose vanno avanti così, io personalmente temo che la destra possa vincere. Un altro centrosinistra programatico e riformista può vincere. A questo serve l'iniziativa di oggi". Nella corrente Picierno, Guerini, Gori e tanti altri. Un gruppo che trova il placet di Piero Fassino: "L'opposizione al governo Meloni c'è, ma ad oggi non è percepita come una credibile alternativa di governo, consentendo così alla destra di proseguire in una azione di galleggiamento che condanna l'Italia alla stagnazione e all'immobilismo. L'impegno dei riformisti vuole concorrere a colmare quella lacuna con proposte che parlino ad una larga parte della società italiana che chiede crescita, equità sociale, lavoro di qualità, innovazione e opportunita di vita e di futuro", le parole del veterano dem per commentare i lavori della assemblea dei Riformisti riunitisi oggi a Milano.