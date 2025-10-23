La Russa: "Bene accordo Senato-La Sapienza per progetti innovativi"

Foto: La Presse

Luigi Frasca 23 ottobre 2025 a

a

a

“Esprimo grande soddisfazione per il nuovo accordo quadro tra Senato della Repubblica e Università Sapienza di Roma, che intende realizzare forme di collaborazione avanzata per progetti innovativi nel campo dell’intelligenza artificiale, del diritto, dell’economia e della storia. L’obiettivo condiviso è la sinergia strategica tra scienza, università, mondo della ricerca e Parlamento per implementare lo sviluppo di attività e applicazioni negli ambiti dell’innovazione tecnologica e delle metodologie di supporto alla decisione pubblica, nell’ottica della valorizzazione dei risultati delle esperienze scientifiche e di modalità di accesso inclusive e comprensibili per la cittadinanza a piattaforme e informazioni, secondo modelli di comunicazione integrata e multilivello. Chiarezza e semplicità della comunicazione pubblica non pregiudicano l’autorevolezza della ricerca scientifica e contribuiscono a renderla accessibile a tutti, dal giovane studente allo studioso di maggiore esperienza. Si tratta di riconoscere che i risultati scientifici possono e debbono essere patrimonio condiviso per Istituzioni, decisori pubblici e cittadini”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.