Boccia-Bandecchi le cantano a tutti / IL VIDEO

Boccia e Bandecchi, candidati alle Regionali in Campania con Dimensione Bandecchi, si cimentano in un duetto in stile Mina Celentano. I terzi incomodi fra Cirielli e Fico sono stati intercettati da Dejan Cetnikovic, il karaoke reporter, che li ha immortalati mentre cantano “Acqua e Sale”. E se l’imprenditrice dedica la performance “a tutti gli uomini veri”, il patron di Unicusano al contrario sceglie “tutti gli uomini finti”. L’intonazione non è esattamente il massimo, ma a contare sono le parole.

Sentire Boccia cantare “Semplici e un po' banali, Io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore” e non pensare a Sangiuliano è impossibile. Mentre quando intona “Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, Dai che non siamo poi cattivi” sembra parli proprio di Bandecchi. Mentre diventa complesso pensare che il sindaco di Terni quando canta “E va bene guida tu che sei brava più di me” lo dedichi a Boccia, nonostante per un attimo sia stato tentato di lasciarle il posto da capolista.