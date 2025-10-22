Vannacci: "I membri di Mondo al contrario potranno candidarsi"

Foto: La Presse

Tommaso Manni 22 ottobre 2025 a

"L'azione e l'impegno dei team va avanti senza esitazione, come prima e più di prima. Se membri dell'associazione vorranno presentarsi come candidati a elezioni future lo potranno fare, così come lo può fare ogni cittadino italiano". E' il testo di una dichiarazione rilasciata da Roberto Vannacci alla stampa. Il generale, dunque, chiarisce, dunque, il consiglio della Lega abbia ribadito come siano benvenute "tutte le realtà e le associazioni che possono affiancare la Lega, a patto che non siano una realtà politica alternativa." Il restro sono strumentalizzazione.

"Il Mondo al Contrario - ribadisce - è per statuto un gruppo di persone che, senza finalità di lucro, si è riunito per raggiungere uno scopo comune che è quello di promuovere e diffondere in tutta Italia e in Europa, i punti delineati da Roberto Vannacci nel suo libro 'Il Mondo al Contrario. L'associazione, in continua espansione, opera attraverso i suoi team che oggi hanno raggiunto il numero di 170 e che sono protagonisti di iniziative ed eventi sui territori e contiamo che i team possano raggiungere il numero di 200 entro fine anno".