Sangiuliano scioglie le riserve: "Mi candido in Campania, accetto l'invito di FdI"

"Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania". A dirlo l'ex ministro Gennaro Sangiuliano in un'intervista al Corriere della Sera. L'ex esponente del governo, dopo lo scandalo che lo ho portato alle dimissioni da ministro della Cultura, ricomincia a fare politica dalla regione dove è nato e cresciuto.

"Vorrei riprendere - spiega - un discorso con i miei concittadini. Sono di Napoli. Qui ho fatto tutte le scuole, l’università e il dottorato in Diritto con un grandissimo professore: Sandro Staiano, notoriamente di sinistra, ma di grande valore". Rivela, dunque, l'iter lo ha portato a tale decisione: "La cosa ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera. Ne ho parlato con persone a me particolarmente amiche: Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni. E ne ho discusso anche con il candidato governatore del centrodestra, Edmondo Cirielli, che stimo molto".

Spiega, infatti, come la sua decisione non è una forma di riscatto, ma sia dovuta alla "necessità di riprendere un discorso, parlare della qualità della vita di tutti. Il suo desiderio è solo quello di fare "il consigliere della Campania, al servizio dei cittadini".