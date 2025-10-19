Sardegna, decadenza Todde. La Lega: all'attacco: "Non c'è nessuna pietra tombale"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 19 ottobre 2025 a

a

a

“Ieri la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha parlato di pietra tombale sulla vicenda decadenza. Oggi, invece, sappiamo che Riccardo Fercia, avvocato del Collegio regionale di garanzia, ha depositato l’atto di integrazione nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello interposto dalla presidente avverso la sentenza di primo grado che confermava la decadenza. Affermando come non ci sia nessuna pietra tombale e che la vicenda sia tutt’altro che chiusa”. Così Michele Pais, esponente della Lega in Sardegna e presidente del Consiglio regionale nella scorsa legislatura. “Sappiamo anche che la Corte costituzionale qualifica come 'gravi riscontrate violazioni' quelle della presidente Todde - ricorda Pais - e che solo a causa di un errore di forma effettuato dal Collegio di garanzia, non discende la decadenza. Ma la partita è davvero chiusa? C'è davvero la pietra tombale di cui parla Todde?”.

Per Pais il giudizio della Consulta è “assolutamente in linea con l’impeccabile sentenza del Tribunale di Cagliari in cui, nel giudizio di opposizione, riqualifica i fatti diversamente da come accertati nell’ordinanza del Collegio regionale di garanzia - da cui non deriva come sanzione la decadenza - riassumendoli nelle fattispecie da cui invece consegue la decadenza, facoltà del Tribunale chiaramente ammessa nella sentenza 148 della Corte Costituzionale". Ancora, la Consulta “individua il Consiglio regionale, e non il Collegio, come l’organo chiamato a pronunciare la decadenza. In definitiva, è tutto rimesso alla valutazione del giudice civile, in questo caso della Corte di appello chiamata valutare la sentenza del Tribunale di Cagliari”.