Gelmini (Noi Moderati): "Accordi Egitto, svolta storica. Merito di Trump"

Tommaso Manni 16 ottobre 2025

a

a

“Più delle bandiere e delle piazze, poté la politica e la diplomazia. Con gli accordi raggiunti in Egitto possiamo finalmente parlare di una svolta storica che pone fine ad un cruento conflitto e porta alla liberazione, dopo due anni, di tutti gli ostaggi. Tutto ciò va a merito di Donald Trump e dell’amministrazione americana e anche del primo ministro Netanyahu, cui va riconosciuto, dopo molti errori commessi, la capacità di fermare le armi e accettare una trattativa che potrebbe causare la fine del suo governo. Vale forse la pena ricordare che fu sempre grazie a Trump che nel gennaio di quest’anno si arrivò ad una prima tregua, con la liberazione di oltre trenta ostaggi. Ed è nuovamente alla determinazione del presidente statunitense che possiamo ascrivere questo ulteriore risultato. Ciò è un grande successo della politica e del realismo che in politica estera contano di più delle bandiere e delle flotille. Spiace che parte rilevante dell’opposizione italiana non abbia votato convintamente, come avrebbe dovuto, la risoluzione per il sostegno al piano Trump: hanno scelto le piazze – spesso violente e talvolta inneggianti al 7 ottobre – e hanno perso. Bene invece la linea corretta e coerente del governo Meloni che in questi due anni ha sempre tenuto posizioni improntate all’equilibrio e al raggiungimento della pace”.

Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.