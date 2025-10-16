Cerno torna sul caso Salis: "Fa la gara a spararla grossa su tutto. Simbolo della casta che ha sempre combattuto"

Foto: Rai 2

Tommaso Manni 16 ottobre 2025

Il direttore del Tempo Tommaso Cerno, a Ore 14, tramissione di Rai 2, è tornato sulle parole di Ilaria Salis. L'europarlamentare aveva dato attribuito la morte dei carabinieri nel veronese al capitalismo.

"Lei evidentemente - tuona Cerno - si sente sporca, tra virgolette, perché, con l'immunità parlamentare, è diventata il simbolo di quella casta che il suo partito ha sempre combattuto. E ora fa la gara a spararla grossa su tutto, compreso insultare degli eroi. Il tutto per 4 soldi per guadagnare".