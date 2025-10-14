Le primarie del campo largo? Conte doppia Schlein, il sondaggio che rovina la festa al Pd

Foto: Ansa

Aldo Rosati 14 ottobre 2025 a

Una doccia gelata, per di più a distanza di poche ore dal brindisi sulle rive dell’Arno. Arriva da un sondaggio Eumetra per Piazza Pulita: se il campo largo dovesse decidersi ad organizzare primarie per la leadership, Giuseppe Conte partirebbe con il consenso del 27% degli elettori, Elly Schlein si fermerebbe al 14%, superata persino da Pierluigi Bersani al 15%. Ben piazzata anche la sindaca di Genova Silvia Salis, il nome sognato da Matteo Renzi, al 10%.

Lo scrive il sondaggista Renato Mannheimer in un articolo pubblicato su Italia Oggi. Non l’unico dispiacere per il Nazareno: se allo stesso campione viene chiesto chi sia il futuro premier più competitivo, il risultato non cambia. Apre la classifica il leader del M5S con il 34% delle indicazioni mentre la segretaria dem resterebbe a debita distanza, ferma al 22%.

Il sorpasso è un pericolo ben noto in casa Pd, per alcuni esponenti della minoranza addirittura scontato. Sarebbe la logica conseguenza del filo rosso seguito ostinatamente da Elly Schlein, con quello slogan, “Testardamente unitari”, che è diventato praticamente un programma di vita.

Si è visto alle regionali, l’inquilina del Nazareno ha fatto di tutto per far entrare i pentastellati in coalizione. Nelle Marche ha accettato il quarto grado di giudizio dell’ex presidente del Consiglio al suo candidato Matteo Ricci, sospeso per 48 ore. In Toscana Elly ha fatto di tutto per sostituire Eugenio Giani, con la stessa giustificazione: “Non piace a via di Campo Marzio”. Poi il regalo in Campania (e in Calabria): territori in cui il contributo del M5S non è particolarmente determinante (come ripete Vincenzo De Luca).

Che cosa ha ricevuto in cambio la generosa segretaria dem? A Roma e Bruxelles poco o nulla, con il M5S sempre davanti a spingere (contro il riarmo europeo, nelle manifestazioni pro Pal, nei continui distinguo sull’Ucraina), ed il Pd dietro a soffrire e a inseguire.

Un campanello d’allarme era già suonato con tutta evidenza a settembre, con il trionfo incassato dall’avvocato di Volturara Appula alla Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia, con tanto di giro trionfale nelle cucine. E solo qualche ora prima Elly Schlein aveva incassato una selva di fischi alla Festa del Fatto Quotidiano al Circo Massimo.