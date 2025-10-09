Pavia, la denuncia di Centinaio: "La sinistra rinuncia al bosco per il campo nomadi"

Foto: LaPresse

Scoppia il caso nomadi a Pavia. La città, infatti, ha vinto un bando Pnrr di riqualificazione urbana per la costruzione di una piscina, ma non senza qualche criticità e ripercussione, visto che l’area designata ospita attualmente un campo nomadi. A sollevare il caso è il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio che, su "La Verità" spiega le insidie: “Il sindaco pur di liberare il terreno ha deciso di spostare alcune delle famiglie insediate. Le implicazioni sociali del trasferimento e l’impatto ambientale legato alle decisioni sono enormi”, spiega il volto della Lega.

Questo perché l’operazione che ha in mente l’amministrazione comunale prevede lo spostamento di 40 di queste famiglie in un’altra zona che, però, si trova a soli 20 metri da case abitate. L’altro aspetto è che abbatteranno un bosco proprio per la realizzazione di tutto ciò. Parliamo della stessa sinistra che dice di essere, evidentemente solo a parole, una grande sostenitrice delle politiche green?