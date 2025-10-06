Sondaggio Mentana, altra mazzata per Conte e Schlein. FdI mai così in alto

Foto: La Presse

Luigi Frasca 06 ottobre 2025

Nel consueto sondaggio politico settimanale, realizzato da SWG per il telegiornale di La7, aggiornato al 6 ottobre 2025, si registrano movimenti contenuti, ma significativi per quanto riguarda le intenzioni di voto degli italiani. Fratelli d’Italia consolida la leadership. Il partito di Giorgia Meloni continua a crescere, guadagnando 0,3 punti percentuali rispetto alla settimana precedente e salendo al 30,8%. Un risultato che rafforza l’operato del presidente del Consiglio e segna un ulteriore consolidamento del centrodestra.

Il Partito Democratico, al contrario, arretra. La forza politica, guidata da Elly Schlein torna al 21,9%, perdendo 0,2 punti rispetto al 29 settembre. Il calo è certamente contenuto, ma conferma le difficoltà del Nazareno a ottenere consensi. In lieve flessione pure Movimento 5 Stelle e Lega. I pentastellati perdono uno 0,1%, attestandosi al 13,6%, mentre il Carroccio 0,2 punti, fermandosi all’8,8%. Forza Italia, al contrario, resta stabile con l'8%, mentre Verdi e Sinistra, sorprendentemente, sale di 0,3 punti, raggiungendo il 6,8%. Tra i centristi, Azione e +Europa in calo. La prima scende al 3% (-0,1), mentre la seconda perde un decimale, portandosi all’1,8%. Italia Viva di Matteo Renzi non arretra e s'attesta al 2,2%. Le altre liste crescono leggermente (+0,1), arrivando al 3,1%.

Cala, infine, la quota degli indecisi. Il dato dei cittadini che non si esprimono scende al 31%, un punto in meno rispetto alla settimana precedente (32%), segno di una partecipazione politica leggermente più alta.