Separazione delle carriere, il ministro Nordio: "No a referendum renziano su Meloni. Sarebbe una tragedia"

"Se la magistratura si accodasse a una certa politica per fare una campagna antigovernativa perderebbe quell'immagine di imparzialità che peraltro è già stata ampiamente compromessa". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo alla presentazione del libro 'La giustizia racconta - Le sfide dell'avvocato tra presente e futuro', in corso nella Sala degli Atti parlamentari del Senato.

Sul referendum relativo alla separazione delle carriere, invece, l’esponente del governo si augura che rimanga contenuto nell’ambito di “un dibattito pacato, civile e giuridico e non si trasformi in una sorta di lotta politica o di un referendum come quello renziano, tra Meloni sì e Meloni no. Sarebbe una tragedia per tutti".