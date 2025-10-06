Regionali Calabria, Occhiuto a valanga: Tridico staccato. Lo spoglio in diretta

Foto: Ansa

Roberto Occhiuto verso una netta vittoria alle elezioni regionali in Calabria. In base alle prime rivelazioni Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra, è staccato di molti punti. Fuori dai giochi Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana e Popolare.

16:33 - In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 7%, alle elezioni regionali in Calabria, il governatore uscente e candidato del centrodestra Roberto Occhiuto è al 57,5%, mentre Pasquale Tridico, candidato del campo largo, è al 41%. Francesco Toscano, candidato di 'Democrazia Sovrana e Popolare', è all'1,5%.

16:03 - Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Gizzeria Lido, in provincia di Catanzaro, nella sede del comitato elettorale del candidato di centrodestra, Roberto Occhiuto. Al suo arrivo, il ministro ha rilasciato una breve dichiarazione ai giornalisti e ha poi raggiunto Occhiuto, atteso in sala stampa.

16:02 - Alla chiusura dei seggi, alle ore 15, l'affluenza definitiva per le elezioni regionali in Calabria si e' attestata al 43,14%. Il dato, sul sito Eligendo del Ministero dell'Interno, si riferisce a tutte le 2.406 sezioni delle tre circoscrizioni elettorali. Rispetto alla precedente tornata elettorale, quattro anni fa, il dato e' in calo di poco piu' di un punto percentuale: nel 2021 aveva votato infatti il 44,36%. La provincia in cui si e' votato di piu' e' quella di Catanzaro, quella in cui si e' votato di meno Vibo Valentia. In merito al dato sull'affluenza (intorno al 44% da quattro tornate elettorali regionali consecutive), da piu' parti si ribadisce che nel numero complessivo degli aventi diritto al voto (circa 1,9 milioni) rientrano anche i cittadini calabresi iscritti nel registro Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) e quelli domiciliati in altre regioni per motivi di lavoro, studio o altro. Si tratta di oltre 400 mila persone (all'estero) e circa 200 mila (in altre regioni) che per votare dovrebbero recarsi nel proprio comune di residenza, poiche' la legge elettorale regionale non consente il voto in un comune diverso.

15:25 - Nelle 2.108 sezioni su 2.406 sezioni scrutinate per le elezioni regionali in Calabria l'affluenza è del 43,33%. Emerge dai dati sul sito Eligendo. Il dato è in lieve calo rispetto alle precedenti votazioni quando allo stesso momento dello scrutinio l'affluenza era stata del 44,32%.

15:21 - Secondo l'instant poll Swg per il TgLa7 alle regionali in Calabria il candidato della coalizione di centrodestra e governatore uscente Roberto Occhiuto è al 58-62% mentre Pasquale Tridico, candidato del campo largo, è al 37-41%.

15:20 - Secondo il primo instant poll realizzato da Swg per La7, il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha raccolto preferenze tra il 58 e il 62%, mentre quello di centrosinistra Pasquale Tridico tra il 37 e il 41%. Il candidato Francesco Toscano di Democrazia sovranna e popolare raccoglierebbe tra lo zero e il 2% Lidia Mangani del Partito Comunista Italiano tra lo zero e il 2%. Questi i risultati con una copertura del campione all'82%.

15:01 - In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura dell'82%, alle elezioni regionali in Calabria, il governatore uscente e candidato del centrodestra Roberto Occhiuto è al 59-63%, mentre Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra, è al 35,5-39,5%. Francesco Toscano, candidato di 'Democrazia Sovrana e Popolare', è allo 0,5-2,5%.