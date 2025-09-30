Toscana, la solita sinistra la butta su Gaza anche per le regionali

Foto: X

L'antisionismo irrompe prepotentemente nelle elezioni regionali. Matteo Ricci è stato pesantemente sconfitto nelle Marche per una serie interminabile di motivi (primo tra tutti il riconoscimento della buona amministrazione locale portata avanti negli ultimi cinque anni da Francesco Acquaroli). Certo, come ha ricordato Paolo Mieli, aver sposato "anima e core" la causa palestinese non ha portato i risultati sperato. Chissà, magari i marchigiani avrebbero preferito sapere qualcosa dello sviluppo del porto di Ancona, dell'Hotel House o del potenziamento delle superstrade che collegano uno delle regioni più belle d'Italia. A Prato il livello è sceso ulteriormente.

E la capolista (non una che passava di lì per caso) del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali toscane ha diffuso una card nella quale mette a fuoco le proprie idee. E così Marta Logli si dichiara (in rosso) "antifascista, antirazzista e anti-sionista". Eh sì, perché essere a favore del popolo ebraico è, nella testa dell'esponente dem, equiparato ad una terribile dittatura del secondo scorso e a chi classifica le persone in base al.colore della propria pelle. Un'autentica follia sulla quale la sinistra non ha proferito parola. Eugenio Giani è d'accordo? Ed Elly Schlein? Non ci è dato saperlo. "Accostare antifascismo, antirazzismo e antisionismo è un’associazione delirante, storicamente infondata e culturalmente pericolosa - ha sottolineato Emanuele Cocollini, presidente dell'associazione Italia-Israele di Firenze -

Antifascismo e antirazzismo difendono la libertà e la dignità umana; l’antisionismo nega il diritto del popolo ebraico all’autodeterminazione, cioè all’esistenza stessa di Israele.In un momento in cui l’antisemitismo è tornato nelle nostre strade, chi fa politica ha il dovere di misurare le parole e comprendere la responsabilità dei messaggi che diffonde. Israele c’è – infine – e ci sarà anche in futuro: nessuno potrà cancellarne l’esistenza, men che meno una candidata al Consiglio regionale della Toscana".