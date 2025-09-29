Sgarbi al seggio nelle Marche, il primo scatto dopo la depressione e il ricovero

Foto: X Vittorio Sgarbi

29 settembre 2025

Vittorio Sgarbi è tornato a mostrarsi in pubblico dopo una lunga assenza per gravi problemi di salute. Lo ha fatto ieri, domenica 29 settembre, in occasione delle elezioni regionali nelle Marche. Il noto critico d’arte, infatti, risiede a San Severino Marche e si è recato alle urne per votare. I cronisti lo hanno immortalato all’uscita del seggio: abito scuro, sguardo basso e volto provato dalla malattia.

La lunga battaglia contro la depressione

Com’è noto, Vittorio Sgarbi combatte da tempo contro la depressione. Era stato lui stesso a raccontarlo in un’intervista a cuore aperto rilasciata al giornalista Antonio Gnoli lo scorso marzo. “La mia depressione è un treno che si è fermato in una stazione sconosciuta - aveva dichiarato - Oggi, nel ripensare a certe cose di allora è come se vedessi un altro me. Oggi guardo le cose senza il desiderio di essere coinvolto”. Dopo una fase critica, in cui si era reso necessario il ricovero ospedaliero, il celebre critico d’arte sembra stia muovendo i primi passi verso la guarigione. E l’uscita pubblica di ieri lo confermerebbe, anche se è apparso visibilmente dimagrito, quasi irriconoscibile.

I commenti sui social

La foto che immortala Sgarbi al seggio è stata condivisa dal suo entourage su Instagram. “Più marchigiano di un marchigiano”, recita la didascalia. Lo scatto ha suscitato oltre 17mila reazioni, quasi tutte di approvazione. Non sono mancate, infatti, parole di sostegno e incoraggiamento da parte dei follower. “Lo trovo molto meglio! Sembra addirittura più giovane!”, ha scritto un utente. “Bentornato! La sua guida e la sua saggezza ci mancavano. Abbiamo bisogno di lei!”, ha commentato un altro. Insomma, l’affetto dei fan è rimasto immutato. E chissà che non si trasformi in nuova linfa vitale anche per il “professore geniale” più amato dagli italiani. Del resto, l’anima di Sgarbi è come l’arte che lui stesso racconta: ribelle e immortale.