Elezioni Marche, Acquaroli rieletto presidente. Ricci battuto, sinistra a pezzi

Francesco Acquaroli è nuovamente il presidente delle Marche. Il candidato di Fratelli d'Italia, sostenuto dal centrodestra, nelle elezioni regionali ha sconfitto Matteo Ricci, esponente del Partito democratico e candidato del centrosinistra. La "chiamata" della vittoria è degli esperti di YouTrend.

Alle ore 15.00, orario di chiusura dei seggi, ha votato il 50,01% del corpo elettorale, rispetto al 59,74% del 2020. Alle urne si sono recati 662.845 marchigiani. La circoscrizione di Ancona ha fatto registrare un'affluenza del 50,41% (rispetto al 60,50% del 2020). In quella di Ascoli Piceno la percentuale è stata del 48,97% (57,70% nel 2020), in quella di Fermo 51,22% (61,20% nel 2020), in quella di Macerata 47,02% (rispetto al 56,60% del 2020), in quella di Pesaro e Urbino 52,38% (62,30% nel 2020). Queste le percentuali conclusive registrate nelle città capoluogo regionale e provinciali: Ancona 51,16%, Ascoli Piceno 52,19%, Fermo 56,30%, Macerata 50,91%, Pesaro 54,07%, Urbino 57,48%. Al voto erano chiamati 1.325.689 marchigiani, che hanno potuto esprimersi nei 1.572 seggi allestiti sul territorio, compresi quattordici seggi ospedalieri, distribuiti nei 227 Comuni della regione. Sono 526 i candidati che si contendono i trenta seggi da consigliere. La legge elettorale marchigiana prevede che la circoscrizione di Ancona elegga nove rappresentanti, quella di Pesaro sette, Macerata sei, Fermo quattro e Ascoli Piceno altri quattro. Per Fratelli d'Italia sono due in totale, al momento, i governatori regionali: oltre Acquaroli c'è Marco Marsilio in Abruzzo.