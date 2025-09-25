Minacce a Meloni, l'Osservatorio Anni di Piombo: "Prima la violenza verbale, poi quella fisica"

Foto: Ansa

L'Osservatorio Anni di Piombo esprime solidarietà al presidente del Consiglio per le con minacce ricevute, a partire dall'ultima e inquietante scritta in cui la premier viene paragonata a Kirb "È intollerabile - evidenzia il presidente Potito Peruggini Ciotta - che nel nostro Paese tornino a diffondersi messaggi carichi di odio e richiami a stagioni buie della violenza politica. L'Italia non può e non deve scivolare nuovamente in un clima di intimidazione, paura e insidiosa delegittimazione personale verso chi ricopre ruoli istituzionali".

Resta ancora attuale quanto accaduto negli ormai non troppo lontani Anni di Piombo. "La memoria degli anni del terrorismo - chiarisce - ci insegna quanto pericoloso sia lasciare spazio al veleno della violenza verbale, che troppo spesso precede e alimenta quella fisica". Per questo occorre una ferma condanna senza ambiguità di tali gesti e un impegno comune delle istituzioni, dei partiti, dei corpi sociali e culturali a contrastare ogni linguaggio d'odio e ogni forma di minaccia. "La democrazia italiana - conclude - è forte, ma non può tollerare il riemergere di simboli e messaggi che evocano ferite ancora aperte della nostra storia. La libertà e il confronto civile si difendono respingendo con decisione ogni tentativo di riportarci indietro".