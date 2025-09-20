Iacchetti fa la vittima: "Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo il lavoro e ricevo minacce"

20 settembre 2025 a

Enzo Iacchetti fa la vittima. "Per aver detto la verità su Gaza - dichiara in un'intervista a Fanpage - sto perdendo lavoro e ricevo minacce di morte". Il noto presentatore, dopo lo scontro con Eyal Mizrahi, il presidente della Federazione Amici di Israele che, a suo parere, lo avrebbe fatto esplodere in tv, non utilizza mezzi termini: "Era un provocato andato lì per fare propaganda. Dentro di loro esiste il male, quello che ha detto neanche il diavolo avrebbe il coraggio di dire". Allo stesso tempo difende l'emittente televisiva per cui lavora da anni e, invece, se la prende con quella stampa che lo ha attaccato per aver dato del fascista all'esponente della comunità ebraica: "Senza Mediaset parecchi giornalisti-giornalai che mi attaccano sarebbero in mezzo a una strada". L'anchorman, però, non risparmia neanche i compagni progressisti, che lo hanno già annoverato tra le loro file. "Nessun politico - evidenzia - mi ha scritto per darmi solidarietà perché il mio è stato un atto di supplenza morale".