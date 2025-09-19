Campania, spunta un nuovo candidato nel centrodestra: l'animatore culturale Laboccetta

Foto: La Presse

Gianni Di Capua 19 settembre 2025

Spunta un nuovo candidato nella corsa alla presidenza della Campania. Per il centrodestra il nome in pole resta sempre il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, ma tra le varie ipotesi Carfagna e Romano, spunta una nuova pista che porta all’animatore culturale partenopeo Amedeo Laboccetta. Secondo molti, non solo nella sua amata Napoli, sarebbe il successore perfetto a Vincenzo De Luca.

Diversi gli endorsement nei suoi confronti. Tra i primi a esporsi, in tal senso, l’ex ministro Mario Landolfi, che sottolinea come “sarebbe lo sfidante perfetto per combattere Fico”. Dello stesso parere il giornalista e scrittore Renato Farina, che parla di profilo “meraviglioso” per la Campania. Anche il presidente nazionale dell’associazione ex parlamentari Giuseppe Gargani parla di “soluzione coerente e adeguata” per la coalizione conservatrice. Finanche il re delle cravatte Maurizio Marinella sottolinea come una sua discesa in campo “gli farebbe tanto piacere”. Marco Milanese, già consigliere del ministro Tremonti, parla di “politico tra la gente”. Per l’ex parlamentare Eugenio Mattarella, invece, sarebbe “un segno di attenzione ai temi decisivi per la Campania”. Un nome che trova apprezzamento anche oltre i confini della coalizione di governo. Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, ad esempio, dice: “Se non lo candida il centrodestra, gli farò io la proposta di fare il candidato presidente”.