Fine vita, Gelmini: "Legge Sardegna, errore nel merito e nel metodo"

Foto: La Presse

17 settembre 2025 a

"La Legge della Sardegna sul fine vita è un errore sia nel merito e nel metodo". A dirlo la senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini ci sarebbe stato, dunque, un doppo sbaglio. "Siamo - spiega - di fronte a una ovvia competenza nazionale (tanto che la Corte Costituzionale chiede da anni al Parlamento – al Parlamento e non ai consigli regionali – di legiferare sulla materia) e al Senato è incardinato in Commissione un provvedimento sul tema. Non sarebbe stato meglio attendere l’esito dell’iter di questa proposta? Seconda questione, invece, di metodo: ma se già sulla legge toscana il governo ha proposto impugnativa presso la Corte Costituzionale, non sarebbe stato più opportuno attendere l’esito almeno della sentenza della Corte? Le due domande retoriche che pongo evidenziano, oltre ogni ragionevole dubbio, che siamo di pronte a una norma di pura propaganda, che ovviamente sarà impugnata dal Governo. Le regioni non possono legiferare sulla vita e sulla morte e non possono sostituirsi al legislatore nazionale: su questi beni supremi e costituzionalmente protetti non è ammissibile una legislazione arlecchino".