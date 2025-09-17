Fedez rincara la dose su Sinner: "Bravo lui che paga le tasse a Montecarlo"

Alice Antico 17 settembre 2025 a

A pochi giorni dal doppio concerto all’Unipol Forum di Assago, Fedez è finito al centro delle polemiche per alcune barre che saranno parte del suo show. Il rapper ha anticipato versi dal tono provocatorio, tra attualità e ironia, che non hanno mancato di sollevare discussioni.

In uno dei passaggi più discussi, chiama in causa Jannik Sinner: "L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler". Parole che hanno fatto rumore, tanto da spingere Fedez a chiarire la sua posizione a La Zanzara, ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. "Il rap analizza l’attualità e la realtà che ci circonda. Non è una critica a Sinner, ma al fanatismo degli italiani. È ironia, non un attacco personale", ha spiegato, aggiungendo però un altro affondo: "Sinner è molto più ricco di me, è monegasco e paga molte meno tasse. Grandissimo Sinner, è monegasco e non paga le tasse. Se potessi lo farei subito".

Il rapper ha poi rilanciato: "È anti-italiano vivere a Montecarlo? Se non le paghi le tasse in questo Paese, non puoi mettere becco in quello che succede qui. Io mi sentirei meno in diritto di pontificare. A Sinner secondo me non interessa nulla di come va l’Italia. È altoatesino, vive a Monaco…".

Durante l’intervista, Fedez non si è limitato al tema sportivo. Ha toccato anche l’omicidio di Charlie Kirk, criticando l’atteggiamento della sinistra: "Le idee di Kirk sono contestabili, ma utilizzava il dibattito, il fondamento della democrazia. Io trovo allucinante che la sinistra abbia fatto finta di nulla su un tema così importante. Così si allontanano dalla realtà e perdono voti".

Il clima resta acceso, ma per Fedez la risposta migliore arriverà sul palco; i due live di Milano promettono di essere un concentrato di musica, provocazione e spettacolo, sarà così? staremo a vedere.