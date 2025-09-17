De Luca a Realpolitik: "In lista in Campania? Se...". La risposta fa tremare il Pd

Foto: Ansa

Edoardo Sirignano 17 settembre 2025 a

Dopo il caso Emiliano per i dem potrebbe scoppiare la bomba De Luca. Il governatore uscente della Campania, pur non potendosi più ricandidare nell'attuale ruolo per la famosa legge del terzo mandato, non esclude di essere in una delle liste del centrosinistra alle prossime elezioni. Il primo inquilino di Palazzo Santa Lucia, a Realpolitik, su Rete 4, non esclude una sua nuova discesa in campo nella sua Campania. Sollecitato da Tommaso Labate sul suo futuro ruolo politico, l'ex sindaco di Salerno non esclude di spendersi per la vittoria di Fico: "Si candida come consigliere? Perché vuole togliere la sorpresa ai miei concittadini".

Non a caso qualche ora prima, l'ex presidente della Camera e aspirante presidente per il campo largo, agli interrogativi dei cronisti sul suo principale sponsor, aveva dichiarato: "Con De Luca c'è un rapporto tranquillo. Non ci siamo visti, ma stiamo lavorando con la coalizione senza nessun problema".