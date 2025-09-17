DiMartedì, l'imbarazzo di Bersani per D'Alema in Cina: "L'hanno invitato...". Gelo in diretta

Foto: La Presse

Edoardo Sirignano 17 settembre 2025

La visita di Massimo D’Alema mette in imbarazzo Pier Luigi Bersani. Durante il confronto a “diMartedì”, in onda su La7 il 16 settembre, Aldo Cazzullo ha chiesto all’ex segretario del Partito Democratico cosa avesse provato nel vedere l’ex premier in piazza Tienanmen, «in mezzo al nordcoreano, a Xi Jinping, a Putin, all’iraniano» e lui risponde: «Gli voglio bene, ho pensato questo: ha ricevuto un invito, ma ti immagini che D’Alema non ci va? Quello che lo criticano, perché è opinabile andarci, sono il primo a dirlo, leggessero anche quello che scrive e dice».

Una cosa è certa, i rapporti tra Pechino e una parte della sinistra continuano a mettere in difficoltà il campo largo e basta una semplice battuta in qualsiasi talkshow a scatenare più di un semplice dibattito.