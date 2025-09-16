Fissata la data delle elezioni: Campania, Veneto e Puglia andranno al voto il 23 e il 24 novembre

Foto: La Presse

Edoardo Sirignano 16 settembre 2025

"Tra qualche giorno uscirà contemporaneamente il decreto della Campania, del Veneto e della Puglia, le tre Regioni che andranno al voto il 23 e il 24 novembre". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del suo ultimo libro, dal titolo "La sfida - Tra terzo mandato, nuovi padroni, guerre di genocidio e trumpismo".

Per quanto riguarda Palazzo Santa Lucia, il centrosinistra ha già ufficializzato la candidatura dell'ex presidente della Camera Roberto Fico. Da ufficializzare, al contrario, il profilo che correrà per la coalizione conservatrice. In pole c'è il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Tra gli aspiranti candidati anche la segretaria di Noi Moderati Mara Carfagna, l'ex commissario della Zes Giosy Romano e il rettore della Federico II Matteo Lorito.

In Puglia, il candidato dei progressisti, poi, è Antonio Decaro, europarlamentare ed ex fascia tricolore di Bari. La maggioranza dovrebbe puntare su uno tra il deputato forzista Mauro D'Attis e il sottosegretario Marcello Gemmato.

In Veneto, infine, la Lega proverà a tenersi il suo fortino. Non potrà ricandidarsi il presidente uscente Luca Zaia. Il nome su cui punta il Carroccio è il segretario regionale Alberto Stefani. Il campo largo si ricompatta intorno al sindaco di Treviso Giovanni Manildo.