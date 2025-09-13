Ventotene, Picierno: "Dobbiamo costruire l'Europa della libertà e della democrazia"

"Non una celebrazione di facciata" ma "un impegno a coltivare una visione coraggiosa e costruire il futuro dell'Europa". Con queste parole la vicepresidente dell'Europarlamento, Pina Picierno, ha dato il via ai lavori della prima Conferenza europea di Ventotene per la Pace e la Democrazia, in programma sull'isola fino al 14 settembre. L'attualità del resto secondo Picierno non lascia spazio a dubbi: in tempi duri e pericolosi, dettati dalle guerre, - ha rimarcato - "noi possiamo dare una sola risposta: l'Europa". Dopo tentennamenti ed esitazioni su fronti cruciali come energia e difesa - ha incalzato la dem - "l'Ue può tornare al centro della storia se sceglierà di essere una potenza democratica globale: un'Europa più forte e più sovrana, non dipendente dalle decisioni altrui, ma libera e autorevole". "Questa Conferenza - ha proseguito - vuole coltivare un'ambizione grande: unire le voci dei resistenti di oggi a quelle delle istituzioni europee, perché non ci siano ambiguità né compromessi o cedimenti di fronte alla logica della forza".

Fonte video: TotalEU