Manovra, la linea di Casasco (FI): “Difendere il potere d'acquisto e sostenere il ceto medio priorità assolute”

29 agosto 2025 a

a

a

Forza Italia mette il potere d’acquisto e la tutela del ceto medio al centro della prossima legge di Bilancio. Lo ribadisce Maurizio Casasco, deputato azzurro e responsabile del dipartimento Economia del partito, che in una nota commenta i dati sull’inflazione diffusi dall’Istat. “Forza Italia considera la difesa del potere d'acquisto degli italiani e il sostegno al ceto medio le priorità assolute della prossima manovra di bilancio commentando i dati dell’aumento del costo della vita”, afferma Casasco. “Il carrello della spesa continua a rincarare – prosegue – come certificato oggi dall’Istat, con una inflazione che pesa soprattutto sulle famiglie. Non possiamo permettere che i salari vengano erosi al punto da trasformarsi in stipendi poveri: è necessario un intervento deciso e strutturale”.

Nel dettaglio, il deputato del partito fondato da Silvio Berlusconi indica alcuni obiettivi fiscali e salariali: “Tra le misure prioritarie per Forza Italia c’è, in primis, il taglio dell’Irpef dal 35% al 33% con allargamento della fascia fino a 60mila euro. Poi occorre intervenire sugli stipendi, come ha ricordato il vicepremier Antonio Tajani: chi guadagna poco deve poter guadagnare di più, portare la detassazione da 7.05 euro l’ora ai 9 euro così da incrementare il salario netto”. Il pacchetto di proposte include anche altri interventi: “Dobbiamo agire anche sulla detassazione dei premi di produttività, degli straordinari e dei festivi, valorizzando l’impegno dei lavoratori e aumentando così le retribuzioni nette. Infine, chiederemo di aumentare le misure di Welfare aziendale, per dare più strumenti concreti di sostegno alle famiglie”.

Casasco lega infine le proposte economiche al quadro occupazionale: “L’Italia ha raggiunto il numero di occupati più alto di sempre. Ora la sfida è far crescere il potere d’acquisto. Presenteremo al ministro Giorgetti, in sede di discussione della legge di Bilancio, un pacchetto di proposte concrete e sostenibili, che mettano al centro le famiglie, i lavoratori e la crescita del Paese”.