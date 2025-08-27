Sestino Giacomoni: "Consap pronta a contribuire al Piano Casa proposto dal presidente Meloni"

27 agosto 2025 a

“Consap è pronta ad offrire le garanzie per contribuire alla realizzazione del Piano Casa a prezzi calmierati per giovani coppie rilanciato oggi dal presidente del Consiglio dei Ministri". Così Sestino Giacomoni, Presidente di Consap S.p.A., in relazione alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni alla 46^ edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini.

"In questo contesto Consap potrebbe mettere a disposizione il know how acquisito sia con il Fondo mutui prima casa per le giovani coppie, sia con la gestione di iniziative simili, come ad esempio la c.d. Gacs, la garanzia statale sulla tranche senior di una cartolarizzazione di crediti in sofferenza delle banche. Entrambe le iniziative di Consap hanno avuto un grande successo.”

“Avere una casa è un elemento cruciale per la crescita, la stabilità e l'autonomia dei giovani. Non si tratta solo di un tetto sopra la testa, ma di uno spazio dove poter costruire la propria identità e progettare il futuro. La casa rappresenta sicurezza, indipendenza, libertà. Avere una casa permette ai giovani di emanciparsi dalla famiglia di origine sviluppando responsabilità, autodisciplina e una propria organizzazione di vita. Dall’avvio della sua operatività il nostro Fondo di Garanzia per la Prima Casa ha prestato garanzie per oltre 500.000 mutui, di questi 350.000 sono stati destinati agli under 36 per un contro valore complessivo, in termini di importo finanziato, di circa 60 mld di euro. Nel 2024 i mutui garantiti sono stati 72.284, di cui oltre il 75% per gli under 36.”