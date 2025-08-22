Anarchici minacciano Il Tempo, Bergamini (FI): "La politica difenda le libertà democratiche"

Christian Campigli 22 agosto 2025 a

a

a

Ricevere minacce per aver, semplicemente, svolto il proprio mestiere. Per aver lavorato con serietà, con dedizione e con un unico orizzonte: raccontare, ai nostri lettori, gli avvenimenti italiani ed internazionali. Offrire loro chiavi di interpretazione, per comprendere le dinamiche meno immediate. Purtroppo ieri è giunta in redazione una lettera minatoria, firmata da un sedicente gruppo anarchico, che rivolge parole immonde al nostro gruppo, all'editore, Giampaolo Angelucci, al vicepresidente Andrea Pasini, al direttore Tommaso Cerno e al direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone. La nostra colpa? Aver raccontato le occupazioni abusive, i casi Ramy e Cospito, le derive dell'immigrazione incontrollata, le assurdità del politicamente corretto. Senza dimenticare la più recente inchiesta sull'Islam estremo, quello che vorrebbe instaurare la Sharia anche nel nostro Paese. Tra tanti dubbi, un'unica certezza: chi crede di silenziarci, ha davvero sbagliato indirizzo.

Da questa mattina sono numerosi i messaggi di solidarietà. Dopo il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, anche Deborah Bergamini, vicesegretario di Forza Italia, ha espresso solidarietà: "Per Forza Italia ogni minaccia alle forze dell’ordine e alla stampa libera è una minaccia alla democrazia. Di fronte a questi vigliacchi messaggi al Tempo e a Libero sarebbe bene che tutte le forze culturali e politiche del Paese - parlamentari e non - alzassero gli scudi a difesa delle libertà democratiche".