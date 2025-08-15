Sondaggio di Ferragosto: FdI oltre il 30%, volano i governatori di centrodestra. Sala cola a picco

Salvatore Martelli 15 agosto 2025 a

Sondaggio di Ferragosto, nessuna novità: Meloni sempre più in alto nei sondaggi, centrodestra sempre più amato e che fa incetta di consensi. La rilevazione numero 268 realizzata per Affaritaliani da Roberto Baldassarri e Lab21 conferma il sostegno elevato al Premier e alla maggioranza di governo. E non solo per quanto riguarda la politica nazionale ma anche a livello regionale.

I governatori - Andiamo con ordine: secondo il noto quotidiano economico, a campeggiare la lista dei favoriti nell’elettorato italiano tra i presidenti di regione è il leghista Luca Zaia, che si conferma quello più amato in assoluto con un consenso che continua a crescere e si assesta al 67,9%,.

Secondo in classifica, uno dei volti noti della destra e della Lega, Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, che ottiene il 63,1%. Sul gradino più basso del podio, un altro leghista - Attilio Fontana - che con il suo governo in Lombardia riscuote consensi (60,7%). Cedono posizioni i big del campo largo: Alessandra Todde e Vincenzo De Luca infatti perdono consensi e si collocano rispettivamente in decima e sesta posizione.

I partiti - Le intenzioni di voto degli italiani poi continuano a premiare le forze di governo: crescono anche se di poco (+0,1%) Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, appena sopra il 30%. La Lega è stabile al 9% davanti a Forza Italia all’8,2% che continua a crescere. Il totale del centrodestra è schiacciante: 48% dei consensi, con una crescita dello 0,3%. A farne le spese il centrosinistra che si ferma al 37,9%. Il Partito Democratico di Elly Schlein non sorride bloccato al 20%, mentre in casa Movimento 5 Stelle si brinda per la forte crescita che porta Conte e i suoi al 12,2%. Sotto quota 6% Alleanza Verdi Sinistra che perde consensi. Guadagnano invece Matteo Renzi (Italia viva 3,6%, +0,1%) e Carlo Calenda (Azione 3,0%, +0,1%).

I sindaci - Per i sindaci delle grandi città infine al primo posto c’è Matteo Lepore, primo cittadino di Bologna con il 58,7%, seguito a poca distanza da Roberto Gualtieri con il 56,9%, chiude il terzetto Massimo Zedda da Cagliari con il 56,2%. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è nono con il 50,3% e in calo.