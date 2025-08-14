Baby pirati, Santanchè: è ora di finirla con la storia che il buonismo integra

14 agosto 2025 a

Chiesa gremita e tanta commozione oggi per i funerali di Cecilia De Astis, la 71enne che lunedì scorso è morta dopo essere stata investita da un auto con a bordo quattro minorenni. Circa 200 le persone presenti nella chiesa di San Barnaba, nel quartiere Gratosoglio. Sulla bara sono stati posti mazzi di gerbere gialle e altri fiori magenta e bianchi. In apertura della cerimonia, i familiari hanno voluto ricordare la donna. Uno dei figli, Filippo Di Terlizzi, è entrato nella chiesa portando un'orchidea: "Mi ricorda mia mamma - ha detto a margine -. Non tanto per l'orchidea in sé, ma per i colori e lo stile del fiore: il bianco mi ricorda il candore di mia mamma e questo viola che un po' richiama l'evento traumatico che ha portato alla sua dipartita". La vicenda è diventata politica con il centrodestra che punta il dito contro il sindaco Beppe Sala e in generale contro il modello di integrazione del centrosinistra. "La morte di Cecilia De Astis elimina ogni dubbio: è ora di finirla con la storia che il buonismo integra", scrive su X la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

Intanto tre dei minori responsabili della morte di De Astis saranno collocati in comunità protette. Si tratta del 13enne che guidava l'auto che lunedì ha investito e ucciso la 71enne, del 12enne e della sorella di 11 anni dell'accampamento di via Selvanesco. Il provvedimento d'urgenza è stato preso perché le famiglie si sono allontanate dal luogo di dimora "senza comunicare le proprie intenzioni" nonostante la "buona collaborazione durante la prima fase delle indagini". I tre minori sono stati fermati tutti in Piemonte. I due maschi all'interno in un terreno agricolo nel Comune di Beinasco, mentre la più piccola è stata rintracciata sull'A6 Torino-Savona all'altezza del casello di Fossano in direzione Ventimiglia. Sono in corso attività per rintracciare il quarto minore del gruppo che lunedì era a bordo dell'auto, rubata a un turista francese prima della tragedia.