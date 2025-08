Serbia: visita della premier Meloni, Vucic ''Visione comune per un'Europa unita''

05 agosto 2025 a

"Sono grato a Giorgia Meloni per questa importante visita e per il rispetto che dimostra al nostro Paese e al nostro popolo. La Serbia ricorda gli amici e non dimentica mai chi le è stato vicino nei momenti cruciali". Lo ha scritto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, sul suo profilo Instagram in occasione della visita odierna della presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Vucic ha sottolineato che questa visita rappresenta "un messaggio di fiducia e di visione comune per il futuro di un'Europa unita, nonché un forte segnale di sostegno alla Serbia". Poi, ha ringraziato la premier Meloni "per essere venuta a Belgrado e per avere così, ancora una volta, inviato un chiaro messaggio di appoggio al Paese". "Benvenuta in Serbia. Che l'amicizia, la cooperazione e il lavoro comune per la stabilità e la prosperità dei nostri popoli continuino a unirci", ha aggiunto Vucic. Come precedentemente annunciato dall'Ufficio per la cooperazione con i media della Presidenza della Repubblica, Vucic e Meloni avranno un incontro bilaterale e una cena di lavoro.