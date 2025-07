Giorgia Meloni, il post di Conte scatena l'odio social: "Nessuno le spara?"

27 luglio 2025 a

Giuseppe Conte torna all'assalto della premier Giorgia Meloni sul tema della guerra in Medio Oriente, dando la stura ai peggiori istinti della rete. Il post del leader del Movimento 5 stelle su Gaza è un atto di accusa contro Meloni accusata di aver "detto senza mezzi termini che i palestinesi ad oggi non hanno diritto al riconoscimento di un proprio Stato. Dopo i balbettii in sede ONU e mentre continua il suo complice silenzio sul massacro genocida di Netanyahu, la premier spiega alla stampa - ma senza mettere la faccia davanti le telecamere - che il riconoscimento di uno Stato di Palestina sarebbe oggi ‘controproducente’ che ‘non è il momento’. E quale scusa accampa per giustificare questa miserevole tesi? L’assenza di uno Stato, di un territorio in cui i palestinesi siano sovrani artefici della propria esistenza. Una scusa vile", attacca l'ex avvocato del popol che sta combattendo la sua battaglia soprattutto all'interno del cosiddetto campo largo, mettendo alle strette la segretaria del Pd, Elly Schlein. Ma tant'è.

No di Meloni e Salvini al riconoscimento dello Stato di Palestina: "Controproducente ora"

Al netto delle considerazioni geopolitiche, va segnalato cosa accade "sotto" al post. "Una vera e propria campagna d’odio orchestrata dai grillini, con l’unico scopo di gettare fango sul Presidente Meloni e racimolare qualche voto in più. Arrivano perfino a cavalcare la guerra, perché la loro sete di consenso e la loro spregiudicatezza non conoscono limiti", denuncia Fratelli d'Italia su X riportando solo alcuni degli insulti e degli auguri di morte dei commentatori social. "Ma nessuno le spara?", è un messaggio choc su Giorgia Meloni, "Sto mostro non merita di stare al mondo"; "All'inferno c'è posto per Giorgia"; "Invece è ora il tuo tempo di andartene all'inferno"; "Assassina"; "Questa è il male, schiava vattene". Un clima di odio inaccettabile e alimentato da più parti.