De Luca clamoroso: "Ricci già europarlamentare. Lo ha prescritto il medico?". E disintegra il Pd

Promette "un'operazione verità" e non risparmia nessuno. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, interviene in una delle sue dirette Facebook del venerdì e prende di petto la questione Matteo Ricci, candidato del centrosinistra a presidente della Regione Marche, ora indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunte irregolarità in affidi del Comune di Pesaro, di cui è stato sindaco. "Credo che il rilievo che fanno molti, e cioè che il Pd viva di doppiezza e che il suo criterio relativo alla moralità pubblica cambi a seconda degli interlocutori, sia fondato", premette il governatore, che poi sposta il focus sullo scandalo che sta scuotendo le Marche e sul prossimo voto regionale.

Pur ritenendo che l'avviso di garanzia "non sia nulla" e che "si debba andare avanti tranquillamente", De Luca sottolinea il sorgere di "un piccolo problema" e avverte sia il Partito Democratico che le altre forze politiche della coalizione. La domanda da porsi, secondo il presidente della Campania, non riguarda tanto le indagini. Piuttosto, prosegue, va tenuto conto del fatto che Ricci "è parlamentare europeo a 20mila euro al mese" e che quindi non sia necessaria la sua candidatura. "Quando tu decidi di candidarti in queste condizioni, in una situazione obiettivamente delicata, te l'ha prescritto il medico di candidarti?", tuona.

De Luca si chiede se sia "proprio indispensabile mantenere un elemento di preoccupazione nella campagna elettorale, non essendo Ricci disoccupato, ma avendo già un'attività politica da parlamentare europeo eletto un anno fa". Interrogativo, questo, che rivolge ai segretari nazionali dei partiti interessati. L'ex sindaco di Salerno non fa sconti agli "esponenti della segreteria nazionale del Partito Democratico che, di fronte ad avvisi di garanzia" hanno dato vita "ad atti di vero sciacallaggio". Il problema che travolge il campo largo, conclude, è "di coerenza".