L'Anticorruzione paga l'affitto a Coima. Ecco gli affari di Catella a Roma

Mentre a Milano la procura ha chiesto gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, patron di Coima, per un'inchiesta legata alla corruzione urbanistica, a Roma la sua società continua a incassare milioni di euro da affitti pubblici. Come riportato da "La Repubblica" in un articolo di Andrea Ossino, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) versa circa 5 milioni di euro l’anno per occupare Palazzo Sciarra, di proprietà di Coima.

Una situazione paradossale: l’ente che vigila su appalti e legalità paga un imprenditore indagato per corruzione. Ma non è il solo. Anche Presidenza del Consiglio, Ministero dell’Università e Consiglio di Stato hanno sedi in immobili gestiti dalla società di Catella, tramite il fondo Sapphire.

Coima intanto investe ancora: ha rilevato un intero edificio a Trastevere, attuale sede del Miur, che punta a riconvertire in residenze nell’ambito del programma di rigenerazione urbana di Porta Portese. Un maxi-progetto promosso dal Comune di Roma.

Non tutti i piani, però, vanno a segno: è saltata la vendita delle ex caserme di via Guido Reni, nonostante Coima avesse presentato l’offerta più alta. Resta la questione istituzionale: può l’Anac – e con lei lo Stato – continuare a essere inquilina di chi è al centro di uno scandalo per corruzione?