Open Arms, la Procura contro Salvini: ricorso immediato in Cassazione

La Procura della Repubblica di Palermo ha presentato ricorso alla Corte di cassazione contro l’assoluzione in primo grado dell’ex ministro dell’Interno e vicepremier del governo Conte 1 (oggi ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture) Matteo Salvini, imputato di rifiuto d’atti d’ufficio e sequestro di persona ai danni dei 147 migranti trattenuti a bordo della nave Open Arms nell’agosto 2019. La mossa, del tutto inusuale, si definisce "ricorso per saltum" e consente di rivolgersi direttamente ai giudici di legittimità per contestare un verdetto di primo grado, saltando l’appello.

Dopo un lungo processo davanti al tribunale di Palermo in cui era accusato di aver trattenuto illegittimamente a bordo della nave della ong Open Arms un gruppo di migranti soccorsi in mare nell'agosto del 2019, impedendo all'imbarcazione l'approdo a Lampedusa, Salvini, il 20 dicembre scorso, era stato assolto. La motivazione della sentenza è stata depositata a giugno. La Procura ha optato per il ricorso diretto alla Cassazione, sostenendo che il verdetto di assoluzione non confuta la ricostruzione dei fatti prospettati dall'accusa, ma si limita a dire che l'Italia non aveva l'obbligo di assegnare alla nave spagnola il porto sicuro (Pos).

Se la Corte suprema dovesse respingere il ricorso, la partita giudiziaria sulla Open Arms si chiuderebbe in maniera definitiva e in anticipo rispetto ai tempi degli abituali tre gradi di giudizio. Se, al contrario, il ricorso venisse accolto, allora si andrebbe in corte d’appello.