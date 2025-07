Sala indagato, FdI: "Dov'è la sinistra pronta a dare lezioni? Il Pd batta un colpo"

17 luglio 2025 a

a

a

Il terreno su cui poggiano i piedi del sindaco di Milano, Beppe Sala, e quelli dei membri della sua giunta, trema e rischia di far crollare il sistema per cui la sinistra ha sempre gonfiato il petto d'orgoglio. La città futuristica, simbolo di efficienza e di accoglienza, potrebbe sgretolarsi sulla stessa narrazione che ne è stata fatta da chi la governa. Anche il primo cittadino risulta indagato nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica per le quali i pm hanno chiesto sei arresti. Le ipotesi di reato a suo carico, come riportato dal Corriere della Sera, sono di false dichiarazioni su qualità proprie o di altre persone relativamente alla nomina del presidente della Commissione per il paesaggio del Comune, Giuseppe Marinoni, e di induzione indebita a dare o a promettere utilità intorno al progetto del 'Pirellino' dell'architetto Stefano Boeri e dell'imprenditore Manfredi Catella, presidente del gruppo Coima. Fratelli d'Italia non fa sconti e invoca le dimissioni.

Altro che Milano del futuro: indagato anche Sala. Tra criminalità e Islam scoppia Palazzopoli

Ad affidare il suo sconcerto a una nota è il capogruppo di FdI al Comune di Milano, Riccardo Truppo: "Sala riferisca oggi in Consiglio comunale. Non si faccia desiderare", afferma, ribadendo che il partito chiede le dimissioni del primo cittadino dopo gli sviluppi dell'inchiesta su presunti abusi edilizi. Se dal punto di vista giuridico, "ognuno degli indagati avrà tutto il tempo di spiegare la propria posizione", la politica "non aspetti tempo", sottolinea. "Il tempo del 'faccio tutto io' è finito. È ora di dare risposte", tuona Truppo, che poi lancia una frecciata a quella "sinistra milanese sempre pronta a dare lezioni". Guardando al presente e alle sfide accettate dalla giunta, il peso delle preoccupazioni per il futuro della città si sentono. "Che ne sarà dello stadio? Dove troveranno la serenità di condurre Milano nei prossimi mesi innanzi a sfide importanti come le Olimpiadi?", sottolinea il capogruppo di FdI, concludendo che "è chiaro che le dimissioni di questa Giunta siano l'unica seria opzione sul tavolo. Il PD non usi il Sindaco con vaso di coccio. Si assuma le proprie responsabilità politiche e batta un colpo".