Milano, terremoto sull'urbanistica: sei domiciliari, l'inchiesta sfiora il sindaco Sala

Ginevra Vulterini 16 luglio 2025 a

a

a

La Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per sei persone, tra cui Manfredi Catella, numero uno di Coima e figura centrale nella trasformazione immobiliare della città, e Giancarlo Tancredi, assessore all’Urbanistica della giunta Sala. Un colpo durissimo all’immagine di una Milano modello, simbolo di efficienza, rigenerazione e sinergia pubblico-privato.

Le accuse sono pesanti: corruzione, induzione indebita e falso. Al centro dell’indagine, la presunta pressione esercitata su membri della Commissione Paesaggio per favorire alcuni progetti, tra cui quelli promossi proprio da Coima. Tancredi, ex dirigente comunale e oggi assessore, secondo i pm avrebbe coperto un conflitto d’interessi e agevolato l’iter di pratiche urbanistiche su input dell’imprenditore. Il tutto ruoterebbe attorno a incarichi professionali dati a chi, poi, avrebbe dovuto esprimersi su progetti degli stessi committenti.

La figura di Tancredi è particolarmente sensibile: da oltre un decennio è il braccio tecnico delle giunte milanesi, con un ruolo chiave nei progetti di trasformazione urbana più rilevanti, da City Life agli scali ferroviari, da Expo alla Darsena. Il suo coinvolgimento mina il cuore del sistema costruito da Sala, che al momento tace. Nessuna dichiarazione pubblica, né in difesa né in distacco. Ma il silenzio pesa, soprattutto a pochi mesi dalle Olimpiadi invernali che vedono proprio Coima impegnata nella costruzione del villaggio olimpico.

Il sindaco non è indagato, ma l’inchiesta apre crepe nella narrazione di una città governata con ''trasparenza ed efficienza''. Il modello Milano, per anni indicato come esempio, finisce ora sotto esame. Al giudice la decisione sulle misure cautelari. Alla politica, il compito di chiarire se è stata solo poca attenzione o un sistema consolidato.