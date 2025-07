Garbatella, consigliera Pd passa a FdI: "Sono stata lasciata sola"

14 luglio 2025 a

Clamoroso cambio di casacca nel cuore simbolico della sinistra romana: Eleonora Talli Giottoli, consigliera municipale più votata del Partito Democratico nel Municipio VIII con 560 preferenze nel 2021, ha ufficializzato il suo passaggio a Fratelli d’Italia, partito della premier e concittadina Giorgia Meloni. Un gesto che scuote la storica “rossa Garbatella”, e che Talli motiva con una dura accusa al suo ex partito: “Sono stata lasciata sola, attaccata e rimossa ingiustamente dalle Commissioni”. Delusa per non essere stata valorizzata nonostante il largo consenso elettorale, denuncia anni di isolamento e mancanza di sostegno, culminati con l’esclusione dalla giunta municipale. Dall’altra parte, il Pd replica parlando di “tradimento del mandato elettorale” e ricorda che Talli era già sotto procedimento disciplinare per irregolarità interne. Accolta con entusiasmo dai vertici locali di Fratelli d’Italia, la consigliera parla ora di “un gruppo che mi protegge e rispetta i miei ideali cristiani”, lasciando intendere che il suo impegno continuerà ma su una nuova sponda politica.