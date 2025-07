Occupazioni, sgombero immediato anche per i ladri di seconde case: la proposta di FI

Filippo Impallomeni 11 luglio 2025 a

«Stop alle occupazioni, più tutele anche per le seconde case», si è svolta in Senato la conferenza di presentazione del disegno di legge promosso da Forza Italia, relativo alla necessità di sgomberare gli immobili abusivamente sottratti ai legittimi proprietari. Con il Decreto legge Sicurezza, un passo in avanti è stato mosso per garantire alle forze dell’ordine di intervenire prontamente per liberare l’abitazione principale occupata abusivamente. Ma non basta, l’obiettivo è estendere la tutela anche alle seconde case. E sulle popolari, FI accelera: «Fuori chi non ne ha diritto».

A spiegare gli intenti è stato Roberto Rosso: «Come Forza Italia, e in qualità di responsabile nazionale del Dipartimento Casa, stiamo portando avanti con convinzione una battaglia che per noi è identitaria. Ovvero la tutela della casa e della proprietà privata, come ci ha insegnato Silvio Berlusconi. Per noi la casa è sacra, non è solo un bene economico, ma è parte integrante della vita delle persone, un luogo dove si cresce la famiglia. È inaccettabile che in Italia ci siano ancora circa 50.000 immobili occupati illegalmente, tra cui 30.000 alloggi popolari e 20.000 abitazioni private».

E sul dl sicurezza ha detto: “Non vediamo perché deve essere limitato solo alla prima casa, che tra l'altro è più difficile da occupare perché uno ci vive quotidianamente. Noi vogliamo tutelare la proprietà privata in toto, soprattutto quella immobiliare, e riteniamo che tutti gli stabili devono essere attenzionati».