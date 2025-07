Caso Almasri, Nordio zittisce il Pd: “Ma quali dimissioni… E' solo un vostro desiderio”

10 luglio 2025 a

Sotto assedio dalle opposizioni, Carlo Nordio ha citato la celebre espressione del generale di brigata americano Anthony McAuliffe durante la battaglia di Bastogne per escludere sue dimissioni per il caso Almasri: "Sapete cosa ha detto il generale McAuliffe durante la battaglia di Bastogne? 'Nuts!'", ha dichiarato il Guardasigilli. L'episodio risale ai giorni attorno al Natale 1944 durante la Battaglia del Bulge, combattuta nelle gelide foreste del Belgio orientale. Nella controffensiva lanciata a sorpresa da Hitler nelle Ardenne, quando ormai la Seconda guerra mondiale volgeva verso la fine, la 101ma Divisione aviotrasportata e altre unità statunitensi si ritrovarono circondate a Bastogne, città cruciale per l'avanzata nazista verso il porto di Anversa. Il 22 dicembre le forze tedesche consegnarono un ultimatum di resa al comandante americano minacciando "l'annientamento totale" dei suoi uomini se non si fossero arresi. McAuliffe, dopo aver letto il messaggio, avrebbe riso ed esclamato: "Nuts!". E questa risposta di una sola parola fu consegnata alla delegazione tedesca, che non colse il senso della forma gergale e chiese chiarimenti. Così gli americani spiegarono che equivaleva a un "Andate all'inferno!". La battaglia riprese furiosa ma la tenace resistenza delle forze Usa fu premiata il 26 dicembre quando la Terza Armata del generale George Patton sfondò le linee tedesche e conquistò la città.

"Signor ministro, ci sono due parole che come due macigni si frappongono tra lei e la verità e queste due parole sono 'Al' e 'Masri'. Lei dice 'chiacchiericcio' e che non è una 'fuga'. Non so cosa direbbe il suo Churchill di fronte a una simile reticenza ma per usare un brocardo a lei tanto caro 'Amica mea Giusi, sed magis amica veritas': da oggi signor ministro noi la consideriamo dimissionario", si era rivolto così il senatore Pd Filippo Sensi durante il question time in Senato al ministro della Giustizia Carlo Nordio, in riferimento alla capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi.

"Mi chiede cosa avrebbe detto Churchill? Le dico wishful thinking, in latino è putant quod cupiunt. Voi pensate che io sia dimissionario perché è questo il vostro desiderio, ma ripeto è un wishful thinking e vi posso assicurare hic manebimus optime”, la risposta di Nordio, in un altro passaggio in aula. Dopo il question time, Nordio è tornato sulla citazione 'Nuts!', in riferimento all'ipotesi di dimissioni sul caso Almasri. "Vuol dire 'balle'. E' uno slang americano".