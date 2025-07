Pd, un'altra grana per Schlein: Calenda la molla nelle Marche

Aldo Rosati 02 luglio 2025 a

a

a

Eterni secondi. Come quel leggendario ciclista francese, che pur salendo sul podio, non indossò mai la maglia gialla del Tour. Esattamente come il Pd, che staziona nei sondaggi tra il 21,5% e il 23,5% (nella rilevazione del lunedì di Swg al 23%), senza mai erodere la distanza che lo separa dal centrodestra. Un fossato incolmabile; Giorgia Meloni è lontana. La maledizione dello zoccolo duro, impossibile attrarre elettori fuori dal recinto di sinistra. Con un’offerta sul mercato che riguarda tre prodotti simili (Pd, M5S e Avs) che si scambiano elettori, senza acquisirne nuovi. Ora arriva la «tenda dei moderati»: gioisce il «medico» pietoso giunto al capezzale del Nazareno, Goffredo Bettini. Il guru dem, nel giro di pochi giorni, ha tagliato il nastro a due inaugurazioni: quella modello Beautiful sul Tevere con l’assessore capitolino Alessandro Onorato, e i cattolici dell’eurodeputato Marco Tarquinio e del vice capogruppo Paolo Ciani. Si potrebbero aggiungere Mister Tasse, Ernesto Maria Ruffini, e il preparatore atletico Matteo Renzi, che ha inviato Maria Elena Boschi ad ascoltare la conferenza stampa di presentazione della Rete civica sociale. Insomma, il centro «bergogliano» dell’ex direttore dell’Avvenire, che a Bruxelles ha votato contro il riarmo, contro il sostegno all’Ucraina, e per il riconoscimento della Palestina. Esattamente come Cecilia Strada. I due indipendenti scelti da Elly Schlein, che i riformisti considerano veri e propri pasdaran.

"Una minoranza". La sentenza di Prodi sulla Schlein, in tv cala il gelo

Altro che Margherita; piuttosto una brutta copia del Pd, con le stesse feroci divisioni. Sulla politica internazionale, ad esempio: come possono convivere il cespuglio cattolico «pacifista» integrale con la pattuglia di Italia Viva, con posizioni molto più articolate? Fosse davvero questo il bonsai del campo largo, escluso che possa coinvolgere la minoranza dem, che è in sofferenza con la casa madre proprio sulla politica estera. Impietoso Osvaldo Napoli, della segreteria di Azione: «Un’alleanza come quella immaginata da Bettini o da Franceschini non sarebbe molto diversa dal circo Barnum». Calzante il finale: «Sarebbe, per dirla con Rino Formica, un’alleanza di nani e ballerine». Per vincere l’inedia prodotta dal caldo africano, impazza il toto federatore. Una girandola di nomi che riguarda in modo particolare i sindaci: da quello di Napoli, Gaetano Manfredi, a quella di Genova, Silvia Salis. L’attendibilità, però, è la stessa del calcio estivo: ovvero nulla. Il «medico», ovvero Bettini, esulta e prescrive la «ricetta»: «Il campo sarà largo solo se comprenderà anche la "tenda" dei liberali, dei repubblicani, dei democratici di centro, delle reti di impegno civico». Dario Franceschini favoleggia: «È un’area che può arrivare al 10%». Anche in Europa, ieri brutte notizie per la segretaria del Pd. L’unico alleato nel Parlamento Europeo, il Psoe, ha subito l’arresto di Santos Cerdan, numero tre nella scala gerarchica del partito. Con il governo di Pedro Sanchez sempre più alle corde, persino El Pais, quotidiano considerato vicino alle sue posizioni, chiede le dimissioni. Una situazione che spinge la delegazione italiana sempre più ai margini del gruppo S&D. E sempre più vicina a The Left, il contenitore di sinistra che ospita Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. M5S e Avs hanno individuato la prossima battaglia per stressare la quasi amica del Nazareno: «Passi dalle parole ai fatti; lasci la maggioranza di Ursula von der Leyen». Un diktat che Elly può evocare nei comizi, ma che non è in grado di realizzare.

La guerra dei soliti riformisti Pd che abbaiano ma non mordono. Schlein minaccia: “Se esagerate non vi candido”

I cattivi segnali passano da Madrid alle Marche, l’Ohio d’Italia, in vista delle prossime regionali d’autunno. Con il definitivo addio di Carlo Calenda: «Non sosterremo né Ricci né Acquaroli». Il leader di Azione spiega: «La prima cosa che ha detto Ricci è "chiudiamo il termovalorizzatore"; l’Italia ha bisogno di undici termovalorizzatori. Si è buttato dal renzismo alla sinistra». Insomma, il destino che insegue la segretaria del Pd: «una vita da mediano, da chi segna sempre poco».