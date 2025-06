Scuola, al MIM la Conferenza informale “One year after the G7 Ministerial Meeting on education”

A margine, Valditara incontra i Ministri di Ungheria e Slovacchia

A un anno dalla Riunione Ministeriale del G7 sull’Istruzione sotto la Presidenza italiana, si è svolta oggi, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a Roma, la conferenza informale “One year after the G7 Ministerial Meeting on education”, organizzata dal MIM in collaborazione con l’UNESCO.

I delegati dei Paesi del G7 e i rappresentanti della Commissione Europea e degli Stati Membri dell’UE, oggi presenti, si sono confrontati su due temi centrali per il mondo della scuola: l’Istruzione Tecnica e Professionale e l’Intelligenza Artificiale.

Ad aprire i lavori il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha illustrato l’esperienza italiana e le iniziative avviate dal suo dicastero.

Il primo tema affrontato è stato quello dell’Istruzione Tecnica e Professionale, sempre più centrale per garantire alle nuove generazioni competenze aggiornate e spendibili nel mondo del lavoro. Ampio spazio è stato dedicato anche all’Intelligenza Artificiale per condividere le migliori pratiche per un utilizzo dell’IA sicuro, etico, efficace e centrato sulla persona.

A margine della conferenza, il Ministro Valditara ha incontrato il Ministro ungherese Balázs Hankó e il Ministro slovacco Tomáš Drucker.

Il vertice ha rappresentato un’importante occasione per condividere le buone prassi dei diversi paesi in particolare nei settori strategici dell'istruzione tecnico professionale e dell'intelligenza artificiale