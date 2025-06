Bullismo e Cyberbullismo nei rapporti tra ragazzi: giovedì verranno presentati i dati

24 giugno 2025 a

Giovedì 26 giugno, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Istituto nazionale di statistica presenterà i dati sul bullismo e il cyberbullismo tra i giovani. Un fenomeno, quello al centro del report relativo all'anno 2023, che ormai da quasi un decennio è oggetto di specifica rilevazione e misurazione quantitativa e qualitativa e che, però, è stato messo in luce solo a partire dal 2015.

La presentazione dei risultati arriva dopo che, lo scorso 4 giugno, è stato approvato il Decreto legislativo che impegna l’Istat a rafforzare la sua produzione statistica con la realizzazione di un'indagine biennale sul fenomeno, i cui risultati dovranno essere trasmessi con relazione al Parlamento entro il mese di dicembre dell’anno di rilevazione (la prima entro il 31 dicembre 2026).

Alla presentazione interverranno il presidente dell’Istat, Prof. Francesco Maria Chelli, la direttrice del Dipartimento per le Statistiche sociali e demografiche, Cristina Freguja, la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, On. Eugenia Roccella, e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara.