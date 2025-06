Un Altro Pianeta, Fini a Borselli: “Meloni è brava da sempre”. Il retroscena su Berlusconi

23 giugno 2025 a

Nella nuova puntata del podcast Un Altro Pianeta, condotto da Hoara Borselli e prodotto da Simple Communication, Gianfranco Fini – già presidente della Camera e figura centrale della destra italiana – rompe il silenzio e si racconta senza filtri. Dal suo esordio nel Movimento Sociale Italiano, Fini ripercorre decenni di vita politica svelando retroscena e passaggi chiave. Tra questi, il gesto inatteso di Giorgio Almirante che alla morte di Enrico Berlinguer volle recarsi personalmente alle Botteghe Oscure per rendergli omaggio. Ma il dialogo con Borselli si muove anche sul terreno personale e umano. Come il celebre scontro con Silvio Berlusconi, culminato nella frase divenuta iconica: “Che fai, mi cacci?”. “Mi venne spontaneo,” ricorda oggi Fini, senza rimorsi e con un pizzico di ironia. E proprio l’ironia non manca nel racconto dell’impatto con la vita normale, dopo anni trascorsi sotto scorta: “Il supermercato? Un luogo mitologico per me,” scherza Fini. “Una signora mi fissò, pensando fossi un attore…” C’è spazio anche per un giudizio lucido sull’attuale Presidente del Consiglio: “Giorgia Meloni è brava da sempre. Ho capito subito che era in gamba.” Infine, un divertente passaggio sul cult televisivo Boris, dove il suo nome viene citato in una delle battute più celebri della serie. Anche questo, in fondo, è diventare parte dell’immaginario collettivo. La puntata è disponibile su Spotify e YouTube.