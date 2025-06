Ciao quorum, alle 23 l'affluenza ai Referendum è poco oltre il 20 per cento

08 giugno 2025 a

a

a

Referendum 2025 su lavoro e cittadinanza più veloce: il quorum, come ampiamente previsto, è lontanissimo, L'affluenza si conferma in calo anche con il dato delle ore 23: è poco oltre il 20 per cento e intorno al 21, con 26 mila sezioni prese in esame su 61 mila. Nel 2011 il dato di affluenza alla chiusura del seggio è stato del 41%. Alle 19 aveva votato poco più del 16% degli aventi diritto. PUltima finestra per recarsi alle urne domani dalle 7 alle 15. Il presidente Sergio Mattarella ha votato nel suo seggio di Palermo nel pomeriggio. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata alle urne in serata. Nelle foto diffuse da Palazzo Chigi, la premier, con in mano la sua scheda elettorale, stringe la mano al presidente di seggio. Ma non ci sono immagini che la ritraggono mentre ritira o imbuca le schede. Nei giorni scorsi, infatti, la premier aveva comunicato di volersi recare "per rispetto" alle urne senza tuttavia ritirare le schede dei cinque referendum.

La segretaria del Pd Schlein vota nel quartiere Testaccio a Roma. Non si sottrae alle richieste dei selfie dei cittadini presenti al seggio, da cui riceve diversi applausi. Il presidente pentastellato vota nel centro della Capitale. E all'uscita dalle urne, non rinuncia a una breve dichiarazione: "Qui a Roma è ua bella giornata come in tutta Italia. Una giornata ottima per esercitare i propri diritti politici e il primo è quello di votare in occasione di votazioni politiche o amministrative ma anche referendarie. C'è da scegliere, da pronunciarsi e non lasciare che altri decidano per noi". Appello lanciato anche da Riccardo Magi di +Europa direttamente dal comitato promotore del quesito sulla cittadinanza: "Oggi i cittadini autenticamente patriottici - afferma - vanno a votare perché la democrazia si difende facendola vivere e praticandola. Speriamo che diano anche una lezione a tutti coloro che invece li hanno invitati a fare altro, a non occuparsi della cosa pubblica". E nelle sue parole non si può fare a meno di leggere una punzecchiatura rivolta agli esponenti di centrodestra che hanno invitato all'astensione. Dal centrodestra, invece, nessuna foto né appello, come previsto.

Intanto, non si placa la polemica sulla foto dell'ex segretario dem Pierluigi Bersani ritratto ieri alla manifestazione per Gaza con un cappellino per il 'Sì' al referendum e accusato dal centrodestra di rompere il silenzio elettorale. Accuse che tornano a essere mosse anche oggi da senatori di Fratelli d'Italia. "Dopo il cappellino di Bersani in pieno silenzio elettorale - puntano il dito Alessandro Palombi e Marco Silvestroni - oggi si è arrivati oltre l'inimmaginabile, con la propaganda che entra addirittura dentro le cabine elettorali in un seggio della provincia di Roma. A Olevano Romano, una presidente di seggio si è lasciata fotografare in bella posa con un esponente locale del Partito democratico, mettendo in mostra il libro di Bersani. La foto poi finisce immediatamente sui social con l'invito a votare 5 Sì". Alla denuncia, FdI aggiunge un affondo diretto al Pd: "siamo certi che questa arroganza non gli servirà per evitare un'altra sonora sconfitta elettorale".