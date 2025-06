Ilaria Salis va a votare in canottiera e pantaloncini. Bufera sui social: "Decoro!"

08 giugno 2025 a

La sinistra non si cambia in cabina e oggi, dopo aver usato i morti di Gaza per strappare qualche consenso e nel primo giorno in cui è possibile votare per il referendum su lavoro e cittadinanza, se ne vedono già di tutti i colori. Mentre sui social appaiono le foto che ritraggono i leader dei partiti di opposizione sorridenti alle urne, Ilaria Salis si contraddistingue per eleganza e rispetto e attira a sè una vera e propria bufera social. L'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra si è recata al seggio indossando pantaloncini e canottiera e ha pubblicato uno scatto del momento sul suo profilo Instagram.

La tenuta da mare non è passata inosservata ai follower, che si sono addirittura chiesti se Salis avesse ai piedi un paio di scarpe o un paio di ciabatte. Il punto, per molti, è che Salis ricopre il ruolo di europarlamentare e che dovrebbe, quindi, tenere conto delle regole di buon costume. I frequentatori della rete non hanno lesinato critiche e, anzi, hanno riversato a corredo del post critiche e stoccate. "Canotta, pantaloncino corto, immagino infradito ai piedi. Manca solo la cremina per la pelle delicata e il telo con la sabbia ancora attaccata", ha scritto qualcuno. "Decoro! Le ricordo che è europarlamentare e rappresenta le persone", ha tuonato qualcun altro.